Le Loir-et-Cher sécurise sa chaîne comptable avec la DDFIP

Finances locales

Publié le 16/05/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Innovations et Territoires, Régions

Afin de sécuriser sa chaîne comptable, le conseil départemental du Loir-et-Cher a signé une convention de service avec la direction des finances publiques du département. L’objectif de la démarche permet également de rendre les contrôles moins nécessaires.

« On y réfléchissait déjà avant la réforme ! » Constatant que le Loir-et-Cher a été « l’un des premiers départements à connaître une réorganisation des services de la direction départementale des finances publiques au plan local avec la division du territoire en deux services de gestion comptable », Jonathan Gaborit, directeur des finances et du conseil de gestion de la collectivité, a soutenu l’utilité d’avoir « une maîtrise des risques et de travailler plus en lien avec le comptable public. »

Signer une convention de service comptable et financier avec la DDFIP et le service de gestion comptable de Vendôme est donc apparu comme « une manière logique d’avoir une chaîne sécurisée. Jusqu’à présent, le comptable public avait ses contrôles et nous avions les nôtres. L’idée est d’être plus ...