Eolien terrestre : précision sur les litiges nés de l’activité des services de la préfecture

Contentieux

Publié le 16/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 15 mai modifie le code de justice administrative en insérant un article R. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d’éolien terrestre mentionnées à l’article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l’Etat.

Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.