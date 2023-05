Prévention de la délinquance

Ces collectivités qui aident les parents à assumer leur rôle

Publié le 26/05/2023 • Par Nathalie Perrier

divergence

La lutte contre la délinquance des mineurs est une priorité gouvernementale. Les faits sont en augmentation et les auteurs de plus en plus jeunes. Les politiques publiques se sont emparées de la question de l’autorité parentale et ciblent les mineurs auteurs d’infractions, mais aussi leurs parents.

