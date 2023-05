Les policiers municipaux en quête de reconnaissance, une proposition de loi annoncée

MÉTIER

Alors qu’une commission consultative des polices municipales se réunit ce mardi 16 mai, le salon de la police municipale Occitanie-LR organisé le 10 mai à La Grande-Motte (Hérault) a mis en lumière une demande de reconnaissance et un manque d’attractivité de la profession. Le député (RN) Romain Baubry a confirmé le dépôt prochain d’une proposition de loi sur les polices municipales.

Un millier de policiers municipaux, cadres territoriaux, élus locaux, parlementaires et représentants de l’Etat venus de toute la France ont participé au 7e Salon de la police municipale Occitanie-LR organisé, le mercredi 10 mai à La Grande-Motte (Hérault), par l’association Aros. L’occasion pour des élus et directeurs de polices municipales d’échanger à l’invitation du CNFPT sur la situation de la filière et « les évolutions organisationnelles des compétences et statutaires ».

Depuis la loi « Chevènement » du 15 avril 1999, « une quinzaine de lois ont renforcé les compétences », a rappelé l’animateur. « Nous ne sommes pas des supplétifs, nous sommes complémentaires de la police nationale et de la gendarmerie », a lancé Jean-Michel Weiss, directeur de ...