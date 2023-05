Grâce aux débats locaux, le Conseil national du numérique interroge notre relation au numérique

Numérique

Publié le 15/05/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Accompagnement, violences en ligne, création artistique… Le Conseil national du numérique restitue plus d’une année de débats locaux à la rencontre des usagers.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La démarche explora­toire « itinéraires numériques », lancée il y a un an, affiche déjà au ­compteur plus d’une cinquantaine de débats et de ­rencontres, au rythme d’une localité par semaine en moyenne, dans des tiers-lieux, des ­France ­Services, des festivals, des colonies de vacances… A la manœuvre, le Conseil national du numérique (Cnnum), instance ­consultative indépendante qui a été chargée, en 2021, d’interroger la relation de l’humain au numérique.

Ce vaste sujet touche à « la construction des savoirs, l’exploi­tation de nos attentions, la ­circulation des fausses informations, l’exercice de la démocratie, la relation entre humains et machines au travail, nos représentations du monde », relève le rapport que l’institution vient de rendre public, et qui plaide pour la création d’un « service public pour une éducation populaire au numérique ».

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne