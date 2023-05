événements sportifs

JO 2024 : l’ambition de réduire de moitié le bilan carbone

Publié le 15/05/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

paris2024.org

Paris 2024 a placé la dimension environnementale au cœur de son projet, avec l'objectif de diviser par deux son impact carbone et de compenser le restant. Chaque secteur et chaque partenaire ont dû tenir compte de cette logique et proposer des solutions, souvent en rupture avec l'existant, pour y arriver.

JO 2024

Sport