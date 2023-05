Dix ans de mariages arc-en-ciel dans les mairies

Accueil

Publié le 15/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, Actu juridique, France

Objet de vives oppositions à l’Assemblée nationale et dans la rue il y a dix ans, le mariage pour tous ne fait plus débat. Plus de 70 000 mariages entre couples du même sexe ont été célébrés au cours de la décennie.

