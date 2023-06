Des chèques-cadeaux, un coup de pouce au commerce local

Développement économique

Publié le 02/06/2023 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

La plateforme Beegift propose des chèques-cadeaux dématérialisés à dépenser exclusivement dans des commerces de proximité, aidant ainsi à redynamiser le territoire.

Beegift est une plateforme de chèques-cadeaux dématérialisés réservés aux commerçants de proximité. Fondée en avril 2017, elle en a émis, à ce jour, 770 000 pour 18 millions d’euros dépensés chez 15 000 commerçants par 800 000 utilisateurs.

Fils et frère de commerçant, l’un des fondateurs, Cédric Caron, connaît les ­difficultés du métier. La start-up ­propose aux entreprises et aux particuliers des chèques dématérialisés utilisables dans les commerces locaux. Depuis fin 2022, Beegift adresse aux collectivités – communes et intercos surtout – l’offre Pro-Polis, une solution exclusive et complète. Le commerçant, inscrit gratuitement, peut scanner le chèque-cadeau d’un client que celui-ci a préalablement activé. Ils sont personnalisables par commerce, territoire ou ­mandant (entreprises, etc.), et sécables.

Les collectivités abondent

Lors de la crise sanitaire, déjà, des collectivités ont abondé l’achat par des particuliers de chèques-cadeaux ­Beegift à dépenser chez des commerçants de proximité, pour les aider à passer le cap (lire ci-dessous)