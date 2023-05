Plan des 5 000 terrains de sport : un nouveau souffle pour des équipements obsolètes

Equipements sportifs

Publié le 17/05/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Dans de nombreuses communes, les vieux terrains de tennis ou de basket-ball offrent des sites idéaux où il y a la possibilité de recréer des équipements sportifs de proximité, en accès libre. Éligible dans le cadre du plan 5 000 équipements, mais aussi favorisée par certaines fédérations, leur requalification limite le coût des travaux et économise de l’espace, dans le sens de la démarche Zéro artificialisation nette (Zan), tout en s'appuyant sur des pratiques attractives comme le basket 3X3, le padel ou foot street.

Roanne, “terre de basket”… Et de basket 3×3. Le 8 mai dernier, la patrie du Roannais basket féminin et de la chorale de Roanne(1), a accueilli la 45e édition de la fête du mini-basket, avec 1 300 jeunes basketteurs venus de 60 clubs de la Loire et de la Haute Loire, sur six de ses dix terrains de 3×3 flambant-neuf.

« Ces nouveaux terrains remportent un grand succès, auprès des clubs, mais aussi des jeunes qui les fréquentent en accès libre, se félicite Gilles Passot, l’adjoint aux sports de la ville ligérienne de 35 000 habitants, dotée des quatre lauriers du dispositif ville active et sportive et du label Terre de Jeux 2024. Cela vient conforter notre choix, l’an dernier, de créer dix terrains en requalifiant d’anciens terrains. »

Ville active et ...