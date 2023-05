Modalité de répartition 2023 de la fraction de TVA affectée au fonds national de l’attractivité économique des territoires

Loi de finances

Publié le 15/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 13 mai précise les modalités de répartition, en 2023, de la fraction de TVA affectée au fonds national de l’attractivité économique des territoires au bénéfice des communes, de leurs groupements et de la métropole de Lyon, qui constitue la seconde part de la compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La première fraction de la compensation donne lieu à l’attribution d’une part fixe de TVA et ne fait pas intervenir le fonds.

Ainsi, le décret indique qu’en 2023, la part du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au fonds national de l’attractivité économique des territoires est répartie entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au A du point XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023, ainsi que la métropole de Lyon pour la compensation de sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, selon les modalités définies au III de l’article 1586 octies du code général des impôts et à l’article 344 quaterdecies annexe III au même code, dans leur rédaction antérieure à l’article 55 précité, et sur la base des données déclarées en 2022 par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

