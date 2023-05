Investissement local

Financement des collectivités : le poids grandissant de l’Etat

Publié le 12/05/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©andyller - stock.adobe.com

La direction des études de la Banque Postale a publié ce printemps une étude sur les subventions et l'investissement public local. Le document retrace sur les dernières années les tendances et l'évolution du subventionnement, notamment au travers de la part de plus en plus prépondérante de l'Etat par rapport aux collectivités locales elles-mêmes.