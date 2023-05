« Sur la logistique, les collectivités sont encore dans une police de l’aménagement »

[Entretien] Logistique

Publié le 12/05/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Directeur de l’Institut pour la ville et le commerce, Pascal Madry interroge en ce moment les systèmes de vente dans leur incidence logistique, et donc d’aménagement du territoire. L’occasion de recueillir ses premières observations.

Comment les collectivités s’emparent-elles du sujet de la logistique ?

Sur le sujet de la logistique, et encore plus sur les derniers kilomètres dans les zones urbaines, les collectivités se focalisent sur les horaires de livraison et la gestion de la circulation des flux. Peu remontent à la géographie des entrepôts sur leur territoire. Elles sont dans une logique de « police d’aménagement » afin de traiter la logistique du dernier kilomètre. Elles prennent le sujet sous l’angle « comment on réglemente pour éviter les nuisances ». Or, dans les outils de planification, elles restent évanescentes. Il n’y a pas d’échelon territorial qui fait le lien entre les différentes zones de logistique. C’est la même appréhension que les collectivités ont eue quand elles se sont acculturées à la ...