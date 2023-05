Fonds de prévention pour la territoriale : la mission est lancée

Retraites

Publié le 12/05/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le 12 mai, Stanislas Guerini a remis à Michel Hiriart, président de la Fédération nationale des centres de gestion, une lettre de mission interministérielle pour la préfiguration d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans la fonction publique territoriale. Un dispositif attendu par les collectivités, inquiètes que le report de l’âge de la retraite n’induise une hausse des situations d’invalidité.

La réforme des retraites, qui va allonger les carrières, comporte un revers : le risque d’accroissement des situations d’usure professionnelle. C’est la raison pour laquelle Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a lancé, le 12 mai, une mission de « préfiguration d’un fonds en faveur de la prévention de l’usure professionnelle, du maintien dans l’emploi et de l’accompagnement des transitions professionnelles dans la fonction publique territoriale ». Le but : financer des actions permettant de préserver la santé des agents – y compris les sédentaires – tout au long de leur carrière et ainsi limiter leurs risques de partir en invalidité.

Usure professionnelle : ces agents qui doivent changer de métier

Un fonds que la Coordination ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier