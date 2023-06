Handicap : les places pour les déficiences psychiques augmentent dans la moitié des départements

indicateurs

Publié le 06/06/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Reconnues handicap depuis le 11 février 2005, les déficiences psychiques (troubles dépressifs graves, les schizophrénies, les troubles bipolaires...) touchent plusieurs milliers de personnes en France. Mais combien de places les structures spécialisées ont-elles à l'échelle départementale ?

Les troubles dépressifs graves, les schizophrénies, les troubles bipolaires, les phobies invalidantes, les états limites… Ces handicaps résultent de déficiences psychiques et concernent plusieurs milliers de personnes en France. Sur son site Internet, l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam), recense 1485 structures en France et les classe en cinq catégories (habitat, accompagnement et accueil, protection juridique, activités, travail et groupe d’entraide mutuelle).

Après s’être intéressée aux établissements accueillant des déficients intellectuels, la Gazette se focalise sur le taux d’équipement des structures des déficients psychiques. Comment cette offre d’accueil a-t-elle évolué depuis 2016 ?

De manière générale et toutes catégories d’âges confondues, le taux d’équipement des structures accueillant des personnes atteintes de déficiences psychiques a augmenté entre 2016 et 2020. Cette hausse s’élève de 9,5% chez les moins de 20 ans et de 14% du côté des adultes. En 2020, pour les adultes, 26 333 places étaient disponibles sur l’ensemble du territoire, alors qu’il y en avait 18 049 pour les plus jeunes. Mais comment se caractérise cette évolution ?

Plus de la moitié des départements gagnent des places

Aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, le nombre de places pour les personnes déficientes psychiques a augmenté dans la majorité des territoires. Dans la première tranche d’âge, 54 départements sont dans ce cas de figure, un chiffre équivalent pour les plus de 20 ans avec 53 départements concernés.

Chez les plus jeunes, le Tarn-et-Garonne enregistre la plus importante hausse avec 295% de places supplémentaires pour les déficients psychiques, passant de 60 à 237 places. Pour 19 territoires comme les Côtes-d’Armor et le Lot-et-Garonne, la situation est stable sur cette période, aucune place n’a été perdue, ni gagnée.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Chez les adultes, cinq départements ont plus que doublé leur nombre de places. Il s’agit de la Moselle (+1083%), le Cantal (579%), les Yvelines (+234%), l’Hérault (+145%) et l’Aveyron (+125%). Il faut tout de même souligner que ces territoires comptabilisaient que très peu de places dans leur offre d’accueil en 2016. Si ces précédents départements enregistrent un accroissement de leur taux d’équipement, le Bas-Rhin (-52%), l’Ardèche (-42%) et les Alpes-de-Haute-Provence (-33%) comptabilisent, eux, les plus importantes baisses de la métropole.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Les places pour les déficiences physiques ne sont pas automatiques

Globalement, que représente l’accueil des déficients psychiques de votre département ? En 2020, elle représentait 18% de l’ensemble de l’offre d’accueil de personnes en situation de handicap chez les plus jeunes, ainsi que 6% du côté des adultes. Mais qu’en est-il dans vos territoires ?

Chez les plus jeunes, 17 départements dénombrent plus de 30% de leur offre d’accueil à destination des personnes atteintes de déficiences psychiques. En tête, le Gers où 39% de son accueil, soit 163 places, est destiné pour les déficiences psychiques. Suivent ensuite les territoires de l’Aveyron (38%, 184 places) et de l’Ardèche (37,22%, 131 places). A contrario, les départements des Hauts-de-Seine et de Paris enregistrent un faible taux de places destinées à ce type de déficience représentant respectivement 3,80% et 4,72% de leur offre d’accueil.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Du côté des adultes, l’offre d’accueil pour handicapés psychiques dépasse les 20% dans cinq départements. Bien qu’elles représentent à peine 5% des offres chez les moins de 20 ans, les places disponibles chez les adultes représentent 22,50% de l’offre d’accueil parisien.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.