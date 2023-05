Notification des attributions individuelles de DGF aux collectivités et EPCI pour 2023

Finances locales

Publié le 12/05/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels finances

Un arrêté porte notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement (DGF) aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au titre de l’exercice 2023 en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Les attributions individuelles mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtées, au titre de l’exercice 2023, aux valeurs en euros figurant dans les tableaux « Attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2023, en application de l’article 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales » dédiés respectivement aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements, annexés au présent arrêté. Ces tableaux sont consultables sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative dans la liste des documents administratifs parus en 2023