« Nous voulons mettre en place des élus référents sur les violences conjugales »

Aide aux victimes

Publié le 16/05/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Émilie Chandler, députée (Renaissance) du Val-d’Oise, a co-écrit avec la sénatrice (UDI) Dominique Vérien un rapport parlementaire sur la lutte contre les violences conjugales. Avant sa remise au gouvernement le 22 mai prochain, elle dévoile les grandes lignes des 59 propositions.

À quels manques dans l’arsenal législatif contre les violences conjugales entendez-vous répondre par ce rapport parlementaire ?

La lutte contre les violences conjugales constitue une véritable priorité pour le président de la République. Par ce rapport parlementaire, l’idée est d’améliorer la réponse judiciaire, de traiter mieux et plus rapidement les affaires en anticipant davantage les difficultés existantes pour réduire le nombre de féminicides. Nous souhaitons notamment adopter une approche plus large que le cadre conjugal pour y intégrer la parentalité.

Quelles sont les principales mesures à retenir ?

Il y a d’abord la voie procédurale, avec l’objectif de mieux faire travailler ensemble les acteurs. Cela doit passer par la création d’une chambre spécialisée dans les violences ...