La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins inquiète les élus locaux

Publié le 11/05/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Les réactions se sont multipliées, ce jeudi 11 mai, après l'annonce par le maire de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez, de son souhait de démissionner. Un incendie criminel avait brûlé il y a un mois et demi ses véhicules et son domicile. L'exécutif tout comme les associations d'élus ont affiché leur indignation.

Trop c’est trop ! Un mois et demi après l’incendie criminel de son domicile et de ses voitures, le 22 mars dernier, le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique, 14 500 hab.), Yannick Morez jette l’éponge. Il a remis sa lettre de démission au préfet de Loire-Atlantique, mardi 9 mai. « Il appartiendra à monsieur le préfet d’accepter formellement cette volonté afin de la rendre effective », précise-t-il dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « J’ai toute confiance en mon équipe (…) qui continuera à agir au service de notre ville et de nos habitants », ajoute-t-il.

