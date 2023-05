Accueil

Crise de la culture : les préconisations du Conseil économique, social et environnemental

Crise de la culture : les préconisations du Conseil économique, social et environnemental

Publié le 11/05/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans une résolution adoptée à l’unanimité le 9 mai, le Conseil économique, social et environnemental s’alarme d’une possible « catastrophe » culturelle si rien n’est fait enrayer la dégradation de la situation. Parmi les causes multiples de cette crise, l'assemblée pointe le manque d'attractivité du secteur, et notamment la précarité des statuts.

