Déficients intellectuels : un accueil moins important qu’en 2016

indicateurs

Publié le 16/05/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Trisomie 21, syndrome de l'X fragile... Les personnes en situation de handicap intellectuel sont nombreuses. Certaines, avec un handicap plus lourd, doivent pouvoir être prise en charge par des établissements spécialisés pour leur accueil. Combien de places ces structures ont-elles à l'échelle départementale ?

Trisomie 21, syndrome de l’X fragile… Les maladies résultant de déficiences intellectuelles touchent des milliers de personnes chaque années. Afin d’accompagner au mieux ces personnes, des places en structures spécialisées sont nécessaires. Comment cette offre d’accueil a-t-elle évolué depuis 2016 ? La Gazette fait le point.

De manière générale, le taux d’équipement des structures accueillant des personnes atteintes de déficiences intellectuelles a légèrement baissé entre 2016 et 2020. Cette diminution de places s’élève à -3,70% chez les moins de 20 ans et -5% du côté des adultes. En 2020, pour les plus anciens, 115 478 places étaient disponibles en France, alors qu’il y en avait 57 159 chez les plus jeunes. Mais comment se caractérise cette évolution depuis 2016 ?

Globalement moins de places qu’en 2016

Aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, le nombre de places pour les personnes déficientes intellectuellement a baissé dans la majorité des territoires. Dans la première tranche d’âge, 62 départements sont dans ce cas de figure, c’est un peu moins pour les plus de 20 ans avec 46 départements concernés.

Chez les plus jeunes, le Tarn-et-Garonne enregistre la plus important hausse avec 45,87% de places supplémentaires pour les déficients intellectuels, passant de 218 à 318 places. Pour 18 territoires comme le Cantal, le Vaucluse ou l’Aude , la situation est stable sur cette période, aucune place n’a été perdue, ni gagnée.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Chez les adultes, trois départements, le Doubs, le Haut-Rhin et la Somme, doublent leur nombre de places entre 2016 et 2020. Le territoire du Tarn, lui, quasi-triple son effectif. Si ces précédents départements enregistrent un accroissement de leur taux d’équipement, l’Allier (-51,12%), les Pyrénées-Orientales (-37,23%) et la Réunion (-36,44%) comptabilisent, eux, les plus importantes baisses de France.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Tout de même plus accueillies que les autres déficiences

Que représente l’accueil des déficients intellectuels parmi l’offre de votre département ? Sur l’ensemble du territoire, l’offre disponible au sein des établissements pour handicapés intellectuels est majoritaire comparée aux autres déficiences. En 2020, elle représentait 57% de l’ensemble de l’offre d’accueil chez les plus jeunes, ainsi que 37% du côté des adultes. Mais qu’en est-il dans vos territoires ?

Chez les plus jeunes, 80% des départements dénombrent plus de la moitié de leur offre d’accueil pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles. En tête, les Deux-Sèvres où 84,54% de son accueil, soit 514 places, est destiné pour les déficiences intellectuelles. Suivent ensuite les territoires de la Creuse (81,65%, 218 places) et des Vosges (81,08%, 467 places). A contrario, les départements de l’Aveyron et de la Lozère enregistrent un faible taux de places destinées à ce type de déficience représentant respectivement 15,08% et 23,90% de leur offre d’accueil.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Du côté des adultes, la tendance s’inverse. Au total : 18 départements ont plus de 50% de leur offre d’accueil destinée aux déficients intellectuels. Déjà important chez les enfants, le taux d’équipement de la Creuse est le plus haut chez les plus âgés avec 77,51% (717 places). En seconde position arrive le Territoire de Belfort (77,10%, 532 places), puis la Haute-Marne (67,12%, 747 places).

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Des indicateurs sur la santé et le social Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur les prestations sociales, les personnes âgées, en situation de handicap, le nombre de médecins et les déserts médicaux… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Santé Social » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Santé social, comme l’explique notre tutoriel.