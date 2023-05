Accueil

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le congrès de l’Unsa zoome sur la dégradation des conditions de travail

Publié le 11/05/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Congrès 2023 de l'Unsa. (De g. à d. : Annick Fayard, Luc Farré, Alain Parisot) Unsa Twitter

Jeudi 11 mai, l'Unsa fonction publique a organisé son congrès au cours duquel Luc Farré a été reconduit à la tête du syndicat. L'occasion pour les membres de revenir sur les mutations de l'organisation du travail des agents publics, dont les missions sont de plus en plus cadencées et objectivées ce qui, en bout de course, dégradent leurs conditions de travail.

