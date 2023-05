Fonctionnaire par héritage, est-ce toujours possible ?

Métiers

Publié le 17/05/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L’hérédité professionnelle a toujours cours dans la fonction publique. Mais elle n’empêche pas une forme de reproduction sociale. Or celle-ci va à l’encontre des politiques d’égalité des chances et des velléités de diversification des profils d’agents.

Des générations de sapeurs-pompiers ou d’infirmières, des familles entières d’enseignants… Observé de longue date, ce phénomène de « reproduction statutaire » perdure malgré les politiques de diversification des profils d’agents. Selon une étude (1) et s’y sente bien m’a décidé », raconte Louis Salama-­Magiras, apprenti dans cette collectivité. De son côté, ­Clément ­Carrez, jeune conseiller du président du conseil départemental de la Côte-d’Or (2), témoigne même d’une « dévotion pour le service public » issue de ces moments où, enfant, il faisait ses devoirs au bureau de sa maman, adjointe administrative d’un lycée : « J’écoutais, je regardais, se souvient-il. Ma mère aimait rendre service, et cela m’a même donné l’envie d’accéder aux strates décisionnaires. »

Néanmoins, précise Annabelle Allouch, maîtresse de conférences en sociologie à l’université de ­Picardie, « les professions sont plus ou moins reproductives en fonction de la reconnaissance sociale et du revenu qu’elles apportent : enseignant ou juge le sont plus, contrairement à surveillant pénitentiaire ou attaché administratif ». Selon elle, une revalorisation salariale peut être un levier d’attractivité pour les enfants des agents concernés… et pour d’autres.

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Les 27 Propositions de la Cordée pour la diversité sociale dans la fonction publique

Cet article est en relation avec le dossier