Vols dans les véhicules : quelles sont les communes les plus touchées ?

Dans son millésime 2022 de la géographie communale de la délinquance, les services statistiques du ministère de l'Intérieur pointent les grands centres urbains comme lieux propices aux vols dans les véhicules. Près de 77% des cas sont enregistrés dans ces territoires.

Après s’être intéressée aux violences intrafamiliales, aux vols sans violence contre les personnes, au vandalisme, aux vols de véhicules et aux violences hors cadre familial, la Gazette fait le point sur les vols d’objets par effraction dans un véhicule automobile. Le nombre de plaintes dépend fortement du préjudice subi. Attention à ne pas confondre avec les vols d’accessoires sur véhicules motorisés ou de pièces liées au fonctionnement du véhicule (autoradios, enjoliveurs…).

Avant la crise sanitaire, le nombre de vols dans les véhicules avoisinait 275 000 sur l’ensemble du territoire. Si une baisse logique est enregistrée en 2020, en raison de la crise sanitaire et des différents confinements, la courbe nationale n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise en 2022. Au total : 258 945 cas ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2022, soit 6,45% de moins comparé à 2019.

Coauteur de l’étude, Aurélien Poissonnier est formel : « Il existe une surconcentration de la délinquance (tous indicateurs confondus, ndlr) dans les communes les plus peuplées. » Il ajoute que « moins l’infraction est grave, plus elle est répartie dans le territoire ».

63 % des communes épargnées

A première vue, rapporté au nombre de vols pour 1 000 habitants, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Quand les zones les plus ciblées sont les grands centres urbains, le milieu rural semble ménagé.

Carte tirée du rapport du ministère de l’Intérieur – Géographie de la délinquance à l’échelle communale 2022.

En 2022, les grands centres urbains ont recensé 201 133 cas de vols dans les véhicules et ont regroupé à eux seuls 77,67 % de ces actes de délinquance. Les centres urbains intermédiaires ont quant à eux dénombré 28 641 faits, alors que les bourgs ruraux en ont comptabilisé 7 081 cas.

En fonction des caractéristiques du territoire, le nombre de vols dans les véhicules varie au sein de l’Hexagone. Au total, le rapport chiffre à 21 988, soit 63% du total, le nombre de communes épargnées par les délits de cette nature. Parmi elles, 15 543 n’ont recensé aucun fait durant les trois dernières années.

Le Nord et le Rhône au cœur du problème

Rapporté à la population et parmi les 100 villes les plus touchées, 32 communes, appartenant aux grands centres urbains (aire de 1 million d’habitants ou plus, hors Paris), se trouvent dans le département du Nord et 28 dans celui du Rhône.

Dans le département du Nord, les communes les plus touchées se trouvent autour de la capitale des Hauts-de-France. Au total : onze municipalités recensent plus de 9,2 vols dans les véhicules. En tête, Lille avec 25,09 vols dans les véhicules pour 1000 habitants. Suivent les villes de Lesquin (19,97 vols dans les véhicules pour 1000 habitants), Capinghem (19,15 vols dans les véhicules pour 1000 habitants) ou encore Villeneuve-d’Ascq (13,20 vols pour 1000 habitants).

En volume, c’est à Paris et à Marseille que les vols dans les véhicules ont été les plus recensées par les forces de l’ordre. Avec 17 050 vols dans les véhicules en 2022, la capitale devance largement les autres municipalités. À elle seule, Paris regroupe 6,6 % de l’ensemble des vols . On retrouve ensuite des métropoles comme Marseille (12 177 cas), Lyon (9 739 cas) ou encore Toulouse (5985 cas).

