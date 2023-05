Tulle brode avec soin son tissu urbain

[série 4/6] Action cœur de ville, le bilan

Publié le 17/05/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : France

La trame citadine du chef-lieu de la Corrèze est un véritable défi pour la municipalité, qui souhaite, grâce au programme Action cœur de ville, réhabiliter, réaménager et revitaliser ses trois quartiers de centre-ville.

Tout a commencé lors du lancement du programme Action cœur de ville, à ­Paris, courant 2018, lors de la réunion avec les futurs chefs de projet. ­Frédéric ­Gilli, chercheur et directeur associé de l’agence Grand public, connue pour ses prestations haut de gamme de démocratie participative, y prononce l’­allocution de clôture.

Dans la salle, ­Karine ­Madiès (en photo), cheffe de projet « action cœur de ville » (ACV) de Tulle, est conquise par les paroles du chercheur. « Je me suis tout de suite dit “C’est ça qu’il nous faut à ­Tulle !” On ne pourra pas réinventer notre ville sans ses habitants », se souvient la désormais responsable de la direction « aménagement urbain, environnement et ­commerce » et ­toujours cheffe de projet « ACV ». De retour à Tulle, elle plaidera auprès des élus les effets positifs de cette future concertation citoyenne et trouvera auprès de la Banque des territoires son financement.

Forces unifiées pour l’habitat

Ont pu alors démarrer, de février à juin 2019, treize heures d’enre­gistrement d’entretiens individuels, ainsi que quatorze réunions publiques mobilisant plus de 700 habitants de ­Tulle et de ses environs. « Il y avait un grand besoin d’expression ...

