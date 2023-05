Semaine de 4 jours : la métropole de Lyon se lance

TEMPS DE TRAVAIL

Publié le 11/05/2023

À partir de septembre 2023, les agents volontaires de la métropole de Lyon pourront opter pour une semaine répartie sur 4 jours, ou 4,5 jours. La collectivité se donne un an pour évaluer cette nouvelle organisation du travail avant de décider si elle la pérennise. La mesure vient en appui à d’autres initiatives visant à améliorer les conditions de travail et de rémunération.

Sur les 9 500 agents de la métropole de Lyon, plus de la moitié pourraient opter, dès la rentrée prochaine, pour la semaine de 4 jours ou de 4,5 jours. La volonté de l’exécutif de mettre en place cette opportunité d’aménagement du temps de travail est affichée avec détermination, mais pour l’instant, le président de la métropole opte pour une période de test.

« Nous sommes devant un enjeu fort, celui d’améliorer les conditions de travail et de mieux articuler l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour redonner de l’attractivité à nos métiers », estime Bruno Bernard (EE-LV). Comme nombre de ses homologues, la métropole lyonnaise peine à recruter et à fidéliser ses agents. Selon l’exécutif, le taux de vacance moyen est de 11 %. Les organisations syndicales l’estiment à ...

