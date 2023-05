Inscrivez-vous !

Par Romain Mazon

Le Club prévention sécurité de la Gazette des communes organise le mardi 13 juin à 15h30 un webinaire consacré aux moyens juridiques mis à disposition des élus locaux et des policiers municipaux pour lutter contre le phénomène des dépôts sauvages. Inscrivez-vous !

13 juin à 15h30

Comment lutter contre les dépôts sauvages

Véritable fléau écologique, les dépôts sauvages sont devenus au fil des années une préoccupation majeure des collectivités. Qu’il s’agisse d’incivilités comme les dépôts d’encombrants ou d’ordures, ou de véritables décharges à ciel ouvert, ces comportements, sources de pollutions et de nuisances, ont des impacts multiples aussi bien sur la qualité de vie des citoyens, sur l’environnement que sur la santé publique. Quant à leurs coûts d’enlèvement, ils sont importants et difficiles à supporter pour les pouvoirs publics comme pour les propriétaires privés.

Face à ce phénomène, le maire dispose de plusieurs leviers juridiques.

Au cours de ce webinaire, Géraldine Bovi-Hosy, juriste et formatrice, exposera les outils à disposition des élus locaux, des policiers municipaux et des gardes champêtres, et répondra à vos questions.

Le webinaire sera animé par Hervé Jouanneau, rédacteur en chef adjoint de la Gazette des communes et responsable du Club prévention sécurité.

