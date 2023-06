Comment construire une feuille de route du bien vieillir sur son territoire

Webinaire - inscriptions ouvertes

Par La Rédaction • dans : Actu Santé Social, France

Le vieillissement de la population française se poursuit, avec 16 % de personnes de 75 ans ou plus attendus en 2052, contre 9 % aujourd’hui. Comment adapter sa collectivité et son territoire à ces nouveaux besoins ? Inscrivez-vous à notre webinaire, le 15 juin !

Chiffres-clés 15 juin, 9h30

60 mn

Inscription libre

D’ici à 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus.

Face aux défis que représente la transition démographique, les réponses des pouvoirs publics tardent à venir alors que localement les initiatives naissent et les territoires fourmillent d’idées. Mais encore faut-il coordonner les actions.

Quels enjeux prioritaires et quels besoins prendre en compte pour améliorer le quotidien des citoyens âgés ?

Diagnostique, offre d’ingénierie, concertation : quelle méthodologie pour construire une feuille de route efficace ?

Où et comment trouver les financements pour tisser les bases d’un territoire adapté au vieillissement ?

Quels exemples éclairants de démarches et d’actions locales ?

Pour toutes ces questions et celles que vous vous posez, le Club Santé Social et ses experts analysent et proposent des réponses lors du webinaire du 15 juin prochain, à 9h30. Avec :

Isabelle Vatinel , Directrice du CCAS, Ville de Cherbourg-en-Cotentin

, Directrice du CCAS, Ville de Cherbourg-en-Cotentin Cyrille Billaud , Directeur associé, KPMG Secteur public

, Directeur associé, KPMG Secteur public Laure Bassouls Calizzano, Manager Équipe Santé Autonomie Hôpital, KPMG Secteur public

Webinaire animé par : Guillaume Doyen, Directeur de la rédaction, Club Santé Social

En partenariat avec :