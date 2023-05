« En France, notre fonctionnement managérial reste pyramidal »

Gauthier Rouhet, directeur adjoint de Sytral Mobilités, et Françoise Couespel Ouro-Gbeleou, chef de projet développement des IRVE à Aix-Marseille Métropole, tous deux ingénieurs territoriaux, nous expliquent l’impact de leurs expériences d’expatriation sur leur carrière dans la fonction publique territoriale.

Comment avez-vous été amenés à travailler comme expatrié, dans quel but et pour quelles missions ?

Gauthier Rouhet : J’ai toujours eu le goût de l’ailleurs et de l’international. Après un stage de 4 mois dans une ONG et à la Communauté urbaine de Yaoundé pendant mon école d’ingénieur à l’Insa de Lyon, j’ai travaillé en 2003-2004 comme volontaire international en entreprise à Véolia Eau aux Philippines pour mettre en place un SIG de réseau d’eau potable et assainissement. Entre 2004 et 2009, je suis entré à la Métropole de Lyon comme chef de projet au service espaces publics puis au service de ...