Le plan Borne pour les services publics

Services publics

Publié le 10/05/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

En présidant le septième comité interministériel de la transformation publique qui s’est tenu le 9 mai, la Première ministre, Elisabeth Borne, a présenté douze engagements pris par le gouvernement pour rapprocher les services publics des usagers et en réduire la lourdeur administrative.

« Face à des démarches administratives trop lourdes et des services publics perçus comme trop lointains, des difficultés et des inquiétudes persistent. » Tel est le constat formulé par la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a présidé mardi 9 mai à Matignon le 7e comité interministériel de la transformation publique (Citp), et a insisté : « Chaque ministère est concerné. Chacun doit être mobilisé. »

Une entrée par moments clés de la vie

Le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, a présenté « dix moments de vie » où le gouvernement s’engage à simplifier les procédures administratives associées, parmi lesquelles cinq devront être améliorées d’ici à la fin de l’année : celles dont les usagers deviennent étudiants, qui rénovent leur logement, qui partent ...

