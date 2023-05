La livraison à vélo a pris son envol dans la métropole bordelaise

Aménagement du territoire

Publié le 10/05/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : Régions

Pionnière dans la prise en compte de la logistique urbaine, la métropole de Bordeaux multiplie les expérimentations, avec une approche associant les acteurs économiques, condition de la réussite. Elle est en pointe sur l’utilisation de la cyclologistique.

Championne de l’expérimentation sur la logistique urbaine, c’est ainsi que l’on pourrait désigner la métropole bordelaise qui, dès 2014, a mis en place un groupe de travail dédié, en collaboration avec la chambre de commerce et d’industrie de ­la Gironde. Si une nouvelle feuille de route logistique concertée doit être actée d’ici à fin juin, avec des initiatives planifiées, une budgétisation, « l’agglo a toujours fonctionné par opportunités d’actions », avance ­Thibaut ­Baladon, chef de projets « bornes de recharge et logistique urbaine » à la direction de la circula­tion et du stationnement de la métropole.

La logistique urbaine à l’heure verte

Une plateforme partagée

Par exemple, la création de la « mission fleuve », il y a deux ans, pour coordonner l’ensemble des démarches publiques sur ...