Haies : la disparition du bocage s’accélère, au mépris de l’urgence écologique

Le constat est alarmant. Les haies régressent 6 fois plus vite qu’on en replante. C’est le triste bilan dressé par le rapport du CGAAER, nommé « la haie, levier de la planification écologique », remis au ministre de l’Agriculture fin avril. Quelles sont les solutions pour y remédier ?

Loin d’être enrayé, au contraire, le phénomène de disparition du bocage s’accélère ces dernières années, malgré les multiples sensibilisations sur l’urgence écologique à maintenir ces arbres et arbustes. Ainsi, malgré une politique volontariste de plantation d’environ 3 000 km/an, la perte annuelle moyenne a plus que doublé : elle est passée de 10 400 km/an entre 2006 et 2014 à 23 571 km/an entre 2017 à 2021. Au total, depuis 1950, suite au remembrement et au déclin de l’élevage, 70 % des haies ont disparu.

Cette disparition est directement liée au développement du modèle agricole industriel pour lequel le ...