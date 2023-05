Culture générale

Publié le 10/05/2023 • Mis à jour le 10/05/2023 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Retour sur l'actualité du mois d'avril: la réforme des retraites et les décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son contrôle a priori, la feuille de route du gouvernement et le rapport de la Défenseure des droits, qui dénonce la dématérialisation à outrance pratiquée par certains services publics.

En avril, trois actualités devraient retenir l’attention, celle des candidats aux concours de la fonction publique en particulier.

1. Objet d’une forte contestation sociale, la réforme des retraites est publiée. Le gouvernement a utilisé la technique de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour porter cette réforme. Publié au « Journal officiel » du 15 avril, ce texte a été validé la veille par le Conseil constitutionnel. Pour ce contrôle a priori, il était saisi d’une part par la Première ministre, d’autre part par plusieurs groupes parlementaires, députés et sénateurs. Comme l’écrit l’ancien conseiller d’Etat, Didier Maus, dans LeMonde.fr, « En réalité, le Conseil est rarement allé aussi loin dans l’analyse des détails de la procédure. Sa leçon de droit parlementaire appliqué devrait désormais servir de modèle. » On lira donc avec attention la

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites, LaGazette.fr (première publication le 14 avril)

2. La feuille de route gouvernementale et l’agenda législatif pour les « cent jours d’apaisement et d’action ». La Première ministre a détaillé, le 26 avril 2023, le programme de travail du gouvernement. Le compte rendu du discours d’Elisabeth Borne en conseil des ministres sur le sujet est reproduit dans votre document « Questions d’actualité ».

La feuille de route d’Elisabeth Borne : ce qui attend les collectivités, LaGazette.fr (première publication le 26 avril)

3. Le rapport d’activité 2022 du Défenseur des droits, pointe les difficultés d’accès aux services publics liées à une dématérialisation excessive. L’institution, incarnée par Claire Hédon, défenseure des droits depuis juillet 2020, déplore le virage vers le « tout-numérique » pris par un certain nombre d’administrations, dans une logique strictement économique (pallier notamment un manque d’effectifs). Selon la Défenseure, la dématérialisation devrait s’inscrire « comme une offre supplémentaire et non substitutive au guichet, au courrier papier ou au téléphone. Cela suppose de laisser à chaque usager le choix de son mode de relation avec l’administration, mais aussi de ne pas faire porter à l’usager la responsabilité des éventuelles difficultés qu’il rencontre. La mise en œuvre d’une politique du contact omnicanal (numérique, téléphone, courrier, guichet…) doit donc être approfondie et accélérée ».

Pour mémoire, les « Questions d’actualité », mensuelles, constituent un florilège de textes jugés pertinents pour la préparation des concours de la fonction publique. La plupart de ces textes sont issus de sites web d’institutions nationales et européennes.

Mettez toutes les chances de votre côté Je découvre les prépas

ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Téléchargez le document "Questions d'actualité", avril 2023, PDF

Testez vos connaissances, répondez au quiz

Cet article est en relation avec le dossier