Sécurité des Jeux olympiques : et les autres territoires ?

A quelques mois de la Coupe du monde de rugby et à moins de 450 jours des Jeux olympiques de Paris, de nombreux élus redoutent que la sécurisation de ces événements sportifs ne se fasse au détriment de celle de leur territoire.

Chiffres-clés 13 millions de spectateurs sont attendus aux JO.

600 000 personnes devraient assister à la cérémonie d’ouverture des JO, le long de la Seine, le 26 juillet 2024.

22 000 à 33 000 agents de sécurité privée.

35 000 agents des forces de sécurité intérieure.

10 000 militaires seront nécessaires pour assurer la sécurité pendant les JO (source : rapport de la Cour des comptes sur les JO, janvier 2023).

Mondial de rugby : du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Jeux olympiques et paralympiques : du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre 2024.

Ils n’accueilleront ni la Coupe du monde de rugby en septembre, ni les Jeux olympiques à l’été 2024, et c’est bien ce qui les inquiète. Alors que ces deux événements se rapprochent, un certain nombre de collectivités tirent la sonnette d’alarme et s’interrogent : la ­France sera-t-elle à même d’assurer la ­sécurité des villes hôtes sans mettre à mal celle des autres territoires ? Ne risque-t-il pas d’y avoir, in fine, des victimes collatérales ? En coulisses, les tractations avec les préfectures ont déjà commencé pour tenter de sauver, qui sa saison, qui son festival.

La présentation du dispositif de sécurité des JO 2024 à l’automne a, de fait, jeté un froid. Pour faire face au défi que constitue ce grand ­événement sportif – menace terroriste, troubles à l’ordre public, hausse de la délinquance… –, le ministre de l’I­ntérieur, ­Gérald ­Darmanin, a décidé de concentrer les moyens autour des sites olympiques. Il a également annoncé « le report ou l’annulation de tous les événements en ­France qui demandent des unités de force mobile ou la présence très forte de nombre de policiers » et ajouté qu’« il n’y aura pas de CRS des plages cette année-là ».

Des stations balnéaires démunies

De quoi faire bondir l’Association des maires de France (AMF), qui le répète : « La sécurisation des Jeux olympiques de 2024 à ­Paris, qui relève de l’Etat, ne peut se faire au détriment des communes dynamiques qui accueillent des événements culturels, sportifs, festifs ou commerciaux. » La très prisée station balnéaire de Saint-Malo (47 600 hab., Ille-et-­Vilaine), qui voit défiler, l’été ...

