Programmation budgétaire pluriannuelle : les AP/CP à la rescousse !

Investissements

Publié le 10/05/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Bien connus mais inégalement utilisés, les AP/CP permettent d’inscrire les projections financières pluriannuelles des investissements dans les budgets. S’ils ne sont pas adaptés à toutes les opérations, ils s’imposent pour une meilleure prise en compte des incertitudes.

Les autorisations de programme et crédits de paiements (APCP) sont, depuis la M57, largement plébiscités par les services de l’Etat. Avec une incertitude croissante sur les dépenses et recettes inscrites dans les budgets, sont-ils les outils adaptés ? « La prospective et le PPI sont les préalables indispensables avant de s’engager dans une programmation budgétaire pluriannuelle» prévient en préalable Jérôme Noiret, DGA des finances, de la commande publique et du numérique du conseil départemental de la Somme.

Un outil mal maîtrisé

Pour une durée qu’il choisit, le gestionnaire local évalue l’enveloppe supérieure des dépenses nécessaires à ses investissements (l’autorisation de programme). Le crédit de paiement se décline par année (limite supérieure) afin de couvrir les engagements ...