Vingt ans de lutte pour sauver les palmiers Phoenix de la Côte d’Azur

Publié le 19/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Propalmes

Le charançon rouge a investi la Côte d'Azur et détruit chaque année de nombreux palmiers Phoenix. L'agglo Estérel Côte d'Azur est mobilisée depuis 2016 pour tenter d'enrayer ce fléau et la lutte s'organise de manière collective. Un traitement préventif par injection d'un produit phytosanitaire dans le tronc de l'arbre est appliqué tous les ans et des campagnes d'information sont lancées.

