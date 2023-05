Une maison dédiée aux aidants leur apporte un répit mérité

Autonomie

Publié le 24/05/2023 • Par Natacha GORWITZ

La structure destinée à aider les aidants a ouvert ses portes en septembre 2022. Une dizaine d’associations partenaires y tiennent des permanences.

Chiffres-clés Budget : travaux financés par le département pour la réfection partielle des peintures et de l’éclairage à hauteur de 19 500 €.

Après quatre mois d’ouverture, la ­maison départementale des aidants cherche à attirer son public. Jusqu’à présent, 170 aidants ont sollicité la nouvelle structure. Pour la dizaine d’associations partenaires, cet établissement est une aubaine : un immeuble de cinq étages et 750 mètres carrés refaits à neuf, en centre-ville, accessible en transport en commun et avec vue sur la mer ! L’établissement est ouvert six jours sur sept, du lundi au vendredi et le samedi matin. « Notre objectif est d’accueillir, ­écouter, orienter tout aidant, en s’appuyant sur l’expertise des associations », souligne Didier ­Romagny, le responsable. Qui ajoute : « Il nous tient à cœur que ce lieu soit vivant, favorise le partage d’expérience et se construise avec les ­premiers concernés. »