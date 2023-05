La ségrégation scolaire dans le public et le privé depuis 2016

Indicateurs

Récemment mis en ligne par le ministère de l'Education nationale, l'indice de position sociale révèle la mixité scolaire d'un établissement grâce aux données relevant des parents d'élèves. Attendue, cette publication a révélé une ségrégation scolaire que subissait une partie des établissements. Mais depuis quand cette inégalité persiste-t-elle ?

L’indice de position sociale (IPS) est resté longtemps un tabou pour le ministère de l’Éducation nationale, (1). Depuis sa parution en octobre dernier, cet indicateur a fait émergé, de manière chiffrée, une ségrégation scolaire dans les écoles primaires et dans les niveaux supérieurs. Et si cette publication a permis une meilleure transparence, elle a aussi provoqué la colère et le désarroi des associations de parents d’élèves.

Pour rappel, cette variable permet de savoir si les élèves sont, en moyenne, plus ou moins issus d’un milieu social favorable à leur réussite scolaire. Diplôme des parents, conditions matérielles, capital et pratiques culturelles… sont ainsi synthétisés et rapportés à la profession et catégorie sociale des parents (PCS). La valeur de l’IPS de chaque élève est donc d’autant plus élevée que les PCS des parents sont considérées favorables à la réussite de l’élève et inversement.

Ici, la Gazette s’est intéressée à l’évolution de l’IPS depuis 2016, année la plus ancienne dans les données du ministère. Et une chose est certaine, la ségrégation scolaire mise en avant sur l’année 2021 était déjà présente les années précédentes.

Que ce soit dans le public ou le privé sous contrat, la répartition des établissements du 1er degré en fonction de leur IPS ne change pas entre 2016 et 2021. Il faut tout de même souligner que la moyenne nationale n’a cessé d’augmenter entre ces deux dates. En 2016, l’indice de position sociale moyen s’élevait à 103,98, cinq ans après, il atteint 104,85.

Sur l’ensemble des classes de 2016, les situations précaires, c’est-à-dire ayant un IPS inférieur à 100, représentaient 38,51% des établissements. Cette précarité s’est un peu améliorée en 2021, où les écoles dans ce cas de figure ne représentaient plus que 35,38%. Pourtant, cette légère baisse n’a pas révolutionné l’égalité sociale dans les classes. Durant cette même période, les classes ayant un IPS élevé, soit plus de 120, a augmenté de 0,58 point, passant de 10,2% à 10,78%.

Zoom sur le public

Du côté des écoles publiques, l’IPS moyen a peu augmenté passant de 103,73 en 2016 à 104,62 en 2021. En l’espace de cinq ans, la ségrégation sociale s’est légèrement atténuée. En effet, en 2016, près de 40% des établissements avaient un IPS inférieur à 100, alors qu’en 2021, ce taux s’élevait à 35%.

Un privé un peu plus ségrégatif

Dans le secteur privé sous contrat, l’indice de position sociale est bien plus élevé que dans l’enseignement public. En moyenne, il s’élevait à 106,77 en 2016 et s’est étendu à 107,36 en 2021. Toutes académies confondues, très peu d’établissements privés se trouvent sous le seuil des 90, cela représentant environ seulement 4% des écoles durant cette période.

A l’inverse, les écoles ayant un IPS supérieur à 120, considérées donc comme peu diversifiées socialement, atteignent pratiquement 15% en 2021, alors que le même type d’écoles ne représentait que 12,69% en 2016. Pendant cinq ans, la mixité sociale dans le privé ne s’est pas améliorée, il est même devenu un peu plus ségrégatif.

