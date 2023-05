Une réforme de la formation professionnelle qui déçoit les régions

éducation

Publié le 05/05/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Emmanuel Macron a présenté, le 4 mai à Saintes, la réforme de la formation professionnelle, annoncée de longue date. Mieux coller aux besoins des acteurs économiques locaux en est l'un des axes, mais les régions, chef de file sur le sujet, émettent des réserves.

Lutter contre le décrochage scolaire, améliorer l’insertion professionnelle des élèves et revaloriser le travail des enseignants : ce sont les trois axes de la réforme de la formation professionnelle présentée par le président de la République, à Saintes (Charente-Maritime), le 4 mai, lui qui a déclaré vouloir faire des filières professionnelles « une voie d’excellence ». Ce sont 621 000 élèves qui sont scolarisés en lycées professionnels, soit un tiers des lycéens de France. Ils sont, en moyenne, issus de familles plus modestes et, parmi eux, 30 % de ces jeunes décrochent au cours de leur parcours et moins de 40 % des diplômés parviennent à trouver un emploi après six mois.

En octobre 2022, quatre groupes de travail avaient été lancés et ont travaillé ...