Les services de l’état civil en surchauffe

Administration

Publié le 05/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

Demandes de cartes d’identité et de passeports qui explosent, Pacs, changement de prénom, de nom… Depuis 2017, les réformes pleuvent sur les services d’état civil. Et les équipes sont au bord de l’implosion.

Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités, l’assure : « L’Etat et les collectivités sont totalement engagés pour garantir aux Français qu’ils pourront obtenir des papiers d’identité dans des délais raisonnables. »

Face à l’engorgement, le gouvernement a mis en place, en mai 2022, un plan d’urgence, avec notamment l’ouverture de 400 nouveaux guichets de recueil des demandes de carte nationale d’identité (CNI) ou de passeport. « Les résultats sont visibles, le nombre de rendez-vous proposés en février 2023 est supérieur de 41 % à celui de février 2022. Cela représente 300 000 rendez-vous par semaine », se félicite Dominique Faure, qui promet, dans le cadre des « contrats urgence titre » lancés en mars, 400 000 rendez-vous supplémentaires en mai et juin. Il y a quelques jours, lors d’un déplacement dans l’Indre, la Première ministre, Elisabeth Borne, s’est engagée à diviser les délais par deux d’ici à cet été, de « 66 jours en moyenne à 30 jours cet été ». Voilà pour les annonces. Car, sur le terrain, les ­services d’état civil frisent l’asphyxie.

Surcharge de travail

« Nous avons traité 13 149 demandes de titres d’identité en 2022, contre 10 062 en 2021, calcule Louis L’­Haridon, conseiller municipal [PS] délégué à la relation aux usagers à Cergy [63 400 hab., Val-d’Oise]. On a joué le jeu en ouvrant, de juillet à octobre 2022, dans le cadre du plan d’urgence, un centre temporaire d’accueil avec six contractuels. Nos titulaires ont enchaîné les rendez-vous… Mais c’est une vraie surcharge de travail. Et il y a une usure. » Epuisés, les agents ont fait grève en janvier. Depuis, la ville a décidé de recruter un officier d’état civil et poursuit la restructuration du service, lancée en septembre. « L’Etat se décharge sur les collectivités et nous, on s’adapte », résume l’élu.

Car le surplus de missions ne se limite pas aux titres d’identité. « Depuis 2017,