L’éducation au développement durable prépare l’avenir

Transition écologique

Publié le 10/05/2023 • Par Olivier Schneid • dans : France, Innovations et Territoires

L’éducation au développement durable a vocation à s’adresser aux jeunes de la maternelle au lycée, les méthodes devant, bien sûr, être adaptées à la cible. Sur les temps scolaire, périscolaire, ou extrascolaire, la collectivité peut engager des actions, en soutenant des programmes ou en en menant elle-même.

Elle figure expressément dans les textes. « Dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau, l’éducation au développement durable permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique », est-il détaillé dans le code de l’éducation.

Elle débute « dès l’école primaire », y lit-on encore. De circulaire en loi, elle voit son importance régulièrement rappelée. En mars, le Conseil supérieur des programmes plaidait encore pour son renforcement. Pourtant, « le compte n’y est pas, tout spécialement pour ce qui concerne le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse », déploraient les auteurs d’une tribune publiée par « Le Monde » en août 2022. Parmi eux, les climatologues Valérie Masson-­Delmotte et Jean Jouzel.

Label du ministère

« C’est bien sur le papier, les ambitions sont là, on a posé le cadre, mais cela manque de moyens », commente l’un des signataires, ­Grégoire Fraty. Ancien membre de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait intégré le sujet dans ses propositions, il appelle l’Etat à « accélérer ». Et il encourage les collectivités à « être motrices » en organisant elles-mêmes de telles actions dans le périscolaire et en sollicitant des structures locales.

Comme ce que ­­­Carpiquet (Calvados) a entrepris avec l’association ­Bossy-Cévert, qui lutte contre les gaz à effet de serre et pour la reconstitution des milieux naturels des espèces menacées. « On cherche systématiquement à faire entrer les écoles dans nos opérations, raconte le directeur de cabinet ...