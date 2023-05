En Essonne, quel bilan tirer du plan antirixes ?

Sécurité

Publié le 11/05/2023 • Par Nathalie Perrier

Le département de l’Essonne détient le triste record du nombre d’affrontements entre bandes. Un plan « antirixes » a été mis en place en 2021. Il implique les polices nationales et municipales, la gendarmerie, le parquet, la préfecture, l'Education nationale, les collectivités, les associations… Et des moyens renforcés.

Chiffres-clés 320 rixes ont été recensées en 2022 en France, selon les derniers chiffres de la direction générale de la police nationale.

Avec 80 affrontements entre bandes sur un total de 357 en France, le département de l’Essonne, en Ile-de-France, avait concentré en 2020 plus du quart des rixes. Les années 2021 et 2022 ont été marquées par une baisse importante des faits constatés, mais la situation reste fragile et une recrudescence des rixes a été observée à la rentrée 2022. Face à ce phénomène et dans la lignée du plan national de lutte contre les bandes, le département a lancé en 2021 un plan « antirixes ». « Ce plan s’articule autour de trois volets : un dédié à la réponse opérationnelle, un aux dispositifs partenariaux et un à la prévention », explique la préfecture, qui le pilote. Il s’appuie sur une dynamique partenariale avec, en première ligne, les collectivités, ainsi que l’Education nationale, la police et la gendarmerie nationales, la justice, le tissu associatif, les bailleurs, etc.

Un suivi cartographique des bandes a été instauré dans le département afin de mieux appréhender le phénomène. « Il s’­agissait, et cela a été un gros travail des services de renseignement, d’identifier les quartiers en rivalité et les alliances de circonstance, et de recenser les individus ­concerné ...