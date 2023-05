Carton plein

[édito] logistique urbaine

Ils sont partout : au pied des immeubles, des commerces, dans les poubelles… Depuis la crise sanitaire, les cartons envahissent les rues des métropoles. Ces briques de cellulose venues tout droit de nos forêts ont d’ailleurs aggravé, ces derniers temps, la crise du papier. Mais ils sont, avant tout, la face visible d’une nouvelle ère de la logistique urbaine. Pas moins d’un milliard de colis sont livrés par an au titre du commerce en ligne. A ce chiffre faramineux s’ajoutent les traditionnels flux de marchandises pour ravitailler les commerces, faire tourner les industries, l’économie du pays. Au bord de l’asphyxie, surtout concernant la livraison du dernier kilomètre, la logistique urbaine doit changer de paradigme.

Moment charnière

D’autant plus que le stockage et la livraison des flux doivent également opérer leur propre transition écologique. Or, comment concilier la commercialisation de marchandises en hausse et, donc, la construction de nouveaux entrepôts, à l’heure du zéro artificialisation nette ? Et comment acheminer toujours plus de colis en centre-ville avec la mise en place des zones à faibles émissions ? Les professionnels du secteur le savent, ils sont à un moment charnière où tout est à réinventer. Une page blanche qui ne pourra pas, en revanche, s’écrire sans les pouvoirs publics, monde local en tête.

Levier inattendu

Finie, alors, la gestion publique de la logistique au doigt mouillé, rangée, l’intervention municipale exclusivement centrée sur les interdictions de voirie ? Les collectivités doivent s’emparer de cette thématique jusqu’alors laissée aux mains des acteurs privés. Certaines l’ont déjà compris en mutualisant entrepôts ou points relais, ou en utilisant la cyclologistique, à l’image de Bordeaux. Ces collectivités ont fait de la logistique urbaine un levier inattendu de développement économique et d’attractivité de leur territoire. Car, à travers la logistique urbaine, se pose avant tout la question du modèle de la ville que l’on souhaite pour demain.