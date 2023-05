Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Communication et création : un guide pour rendre les marchés plus attractifs et responsables

Commande publique

Communication et création : un guide pour rendre les marchés plus attractifs et responsables

Publié le 04/05/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France

Gstudio-Group Fotolia

Un guide initié par la Filière Communication rassemble les bonnes pratiques destinées à faciliter les procédures de passation des marchés publics de communication et de création en les rendant plus accessibles, éthiques et équitables pour les candidats, et plus responsables d’un point de vue environnemental.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique

Marchés publics

Réglementation des marchés publics