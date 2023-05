Handicap : un taux d’équipement inégalitaire selon la déficience

indicateurs

Publié le 09/05/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Intellectuelles, psychiques, motrices, sensorielles... Les déficiences des personnes atteintes de handicap peuvent être multiples. Mais qu'en est-il du niveau d'équipement des établissements en France ? Comment le nombre de places a-t-il évolué chez les enfants et chez les adultes depuis 2016 ? Analyse.

En France, le taux d’équipement des structures accueillant des personnes handicapées, hors SESSAD , n’est pas hétérogène. Il diffère en fonction des déficiences. En effet, selon le handicap de l’individu, plus ou moins de places sont disponibles sur le territoire. De plus, pour une même pathologie le taux d’équipement varie selon l’âge de la personne.

Ici, la Gazette s’est intéressée à l’évolution, entre 2016 et 2020, du niveau d’équipements par type de déficience chez les enfants et adolescents, âgés de 0 à 20 ans, et chez les adultes de plus de 20 ans sur l’ensemble du territoire. Dans les prochaines semaines, une analyse départementale de chaque déficience sera présentée et commentée.

Chez les jeunes…

Toute déficience confondue et sur l’ensemble du territoire, le taux d’équipement s’élevait à 100 539 places en 2020, soit une baisse de 7% comparé à 2016. Du côté des enfants et adolescents de 0 à 20 ans, les places disponibles pour la déficience intellectuelle (les troubles autistiques, le syndrome de Rett, le syndrome d’Asperger…) sont majoritaires. Elles représentaient 55% du total de l’offre en 2016. Quatre ans après et malgré une baisse générale des places disponibles, ce taux s’élevait à 57%.

En 2020, les déficiences psychiques (troubles psychiatriques…) sont le deuxième handicap avec le plus important taux d’équipement en France. Représentant 18% de l’offre de l’Hexagone (18049 places), les déficiences psychiques devancent celles liées à la motricité (hémiplégie, la paraplégie, la tétraplégie…) avec 7080 places, soit 7% et aux sens (malvoyants, sourds…) avec 6 766 places, soit 6,73%.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Selon le handicap du jeune, l’évolution du nombre de places disponibles fluctue entre 2016 et 2020. Seul le taux d’équipement des déficiences psychiques, motrices et du polyhandicap augmente avec respectivement 9,5%, 2,5% et 2,1% de places supplémentaires. De l’autre côté, le taux d’équipement des déficiences sensorielles et intellectuelles baisse de 6,22% et 3,70%.

… et du côté des adultes

Contrairement aux jeunes de moins de 20 ans, le nombre total de places – toute déficience confondue – augmente chez les adultes. En effet, le taux d’équipement en 2020 et sur l’ensemble du territoire s’élevait à 307 350 places, soit une hausse de 6% comparé à 2016.

Tout comme chez les jeunes, les déficiences intellectuelles représentent une part importante des places disponibles. Il atteint 37% dans cette tranche d’âge. Alors que les déficiences sensorielles, elles, ne représentent qu’à peine 1,55% des places au global, au lieu de 6,73% chez les plus jeunes.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Entre 2016 et 2020, l’évolution du nombre de places disponibles en établissement varie. Seul le taux d’équipement des déficiences psychiques et motrices augmente avec respectivement 14% et 5,5% de places supplémentaires. De l’autre côté, le taux d’équipement des déficiences intellectuelles baisse de 5%. Les places pour le polyhandicap et les déficiences sensorielles restent stables au bout des quatre ans.

Des indicateurs sur la santé et le social Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur les prestations sociales, les personnes âgées, en situation de handicap, le nombre de médecins et les déserts médicaux… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Santé Social » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Santé social, comme l’explique notre tutoriel.