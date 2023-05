Attractivité : l’opération séduction du gouvernement pour recruter

EMPLOI PUBLIC

Publié le 05/05/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La première édition du salon national "Choisir le service public" a réuni, jeudi 4 mai à Paris, 4 000 visiteurs. Pour promouvoir les métiers de la fonction publique, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a pris à plusieurs reprises la parole. Objectif : inciter les jeunes, mais également les personnes sans emploi, à postuler aux 58 000 offres disponibles tous versants confondus.

« A la suite de cet évènement, je vais prendre mon bâton de pèlerin et me rendre dans les régions de France pour promouvoir les emplois du service public. On embauche partout ! », a fait savoir le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, à l’occasion de la tenue du salon national Choisir le service public, jeudi 4 mai, à Paris.

C’est à la Station F (1), dans de vastes locaux, que plus de 4 000 visiteurs ont déambulé au milieu des stands d’employeurs locaux, hospitaliers, de différents ministères ou encore d’associations du secteur, comme La Cordée.

Un évènement d’envergure (dont l’équivalent avait eu lieu en 2017), ayant pour objectif de valoriser les carrières du secteur public et de convaincre ...

