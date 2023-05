L’action internationale de l’Europe, pour porter ses valeurs de paix, prospérité et démocratie

Publié le 04/05/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L'action internationale de l'Europe fait référence aux différentes opérations menées par l'Union européenne (UE) et ses États membres en vue de promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et les valeurs démocratiques partout dans le monde.

L’Union européenne est le plus grand donateur d’aide au développement dans le monde. Elle finance des projets de coopération dans différents domaines, tels que la santé, l’éducation, l’environnement, etc. Elle soutient la lutte contre le changement climatique et la promotion de la justice sociale. Très active dans la promotion de la sécurité internationale, l’Union européenne participe à des missions de maintien de la paix, en soutenant notamment la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elle est également impliquée dans les négociations pour la résolution de conflits et dans la promotion des droits de l’homme et de la démocratie dans le monde. Le soutien de l’Europe à l’Ukraine illustre bien la position de l’Union et de ses États membres en matière de démocratie, d’état de droit, de développement économique et de sécurité. L’UE a mis en place des programmes d’aide financière pour soutenir l’Ukraine afin de faire face à l’urgence humanitaire, dans ses réformes et son développement. Parmi les nombreuses actions de solidarité menées par la Commission européenne se trouve l’appel au « Soutien aux écoliers ukrainiens », lancé en décembre 2022. Dans ce cadre, la Commission européenne a appelé les entités publiques et privées de l’UE à faire preuve de solidarité en donnant des bus qui permettront de ramener les enfants ukrainiens dans leurs écoles en toute sécurité. Les donateurs ont la possibilité de passer par le mécanisme de protection civile de l’UE (MPCU), qui a déjà joué un rôle essentiel dans l’acheminement de l’aide vitale à l’Ukraine et à sa population, notamment des abris, de la nourriture, du matériel hospitalier, des ambulances et des camions de pompiers.

L’action « Soutien aux écoliers ukrainiens » en France

Le Ministère de l’Intérieur et la Représentation de la Commission européenne en France sont les deux interlocuteurs principaux pour cette campagne, déployée par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.

À ce jour, deux collectivités locales françaises se sont mobilisées dans le cadre de cet appel, globalisant un total de 25 bus : Orléans Métropole et la Région Normandie. Les bus offerts par les deux collectivités vont prochainement arriver en Ukraine et être mis en circulation.

Cette campagne se poursuivra tant que les besoins seront nécessaires, et ils sont à l’heure actuelle toujours vitaux : la Commission européenne estime que 5,7 millions d’enfants ukrainiens en âge d’aller à l’école ont été touchés dans le cadre de cette guerre, et que des milliers d’écoles et d’installations ont été endommagées.

La Commission européenne en France, à travers son action « L’Europe des communes » continue de promouvoir l’appel à la mobilisation des collectivités en France, comme cela a été le cas pour Orléans Métropole et la région Normandie.

Monsieur Serge Grouard, Maire d’Orléans explique les motivations qui ont poussé Orléans Métropole à s’engager dans cette opération.

[Témoignage, Serge Grouard, Maire d’Orléans]

En fin d’année dernière, nous avons été la première collectivité à répondre à l’appel de la Commission européenne, car cela coïncidait avec le renouvellement d’une partie de notre flotte de bus. Tout s’est enchaîné rapidement et avec notre délégataire, Keolis Métropole Orléans, nous avons effectué toutes les révisions nécessaires afin que les véhicules soient mis en conformité avec les normes ukrainiennes. Ils peuvent désormais être exploités encore plusieurs années pour permettre aux écoliers, collégiens et lycéens de retourner à l’école et de retrouver un quotidien à peu près normal. Nous sommes vraiment fiers de livrer ces bus à ces enfants qui sont l’avenir de l’Ukraine. Après avoir accueilli des familles ukrainiennes et envoyé des dons de toute nature, Il était naturel de leur venir en aide, sur leur territoire. C’est symboliquement fort et très important à nos yeux.

