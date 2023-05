Le soutien de l’Europe à la coopération décentralisée des collectivités locales

Publié le 04/05/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

La coopération décentralisée des collectivités locales fait référence à la collaboration entre les autorités locales de différents pays ou régions du monde. Cette forme de coopération peut prendre plusieurs formes, notamment des accords de jumelage, des partenariats, des échanges de bonnes pratiques, des projets communs, des programmes de développement ou des initiatives de renforcement des capacités. Le développement économique et social, ainsi que de promotion des valeurs de la démocratie, de la paix et des droits de l'homme sont également une composante importante de la coopération décentralisée.

L’action européenne et internationale est une compétence facultative des collectivités locales françaises, mais elle leur permet de partager des bonnes pratiques pour la mise en œuvre des politiques européennes, de soutenir des projets conjoints et de contribuer à bâtir une Europe plus proche de ses citoyens. La coopération entre collectivités locales de plusieurs pays permet de nouer des relations d’amitié, de jumelage ou de partenariat, mais aussi de développer le rayonnement international de la collectivité, son attractivité dans les domaines du tourisme, de la culture, de l’agro-alimentaire, etc. Les collectivités peuvent également promouvoir les actions solidaires et de coopération avec d’autres pays ou régions et mobiliser les citoyens dans les échanges, porteurs de valeurs européennes.

Des bénéfices en matière d’échanges et de solidarité

Les avantages de la coopération décentralisée pour les collectivités locales sont nombreux, notamment la possibilité d’apprendre les uns des autres, de partager des expériences et des savoir-faire, de renforcer la solidarité entre les peuples et de favoriser la compréhension mutuelle. En outre, la coopération décentralisée peut renforcer la capacité des autorités locales à relever les défis communs tels que la gestion des ressources naturelles, l’urbanisation, les changements climatiques, la réduction de la pauvreté et la promotion de la santé.

Des programmes de financement au service des collectivités

L’Union européenne est un acteur majeur de la coopération décentralisée entre les collectivités locales et pour ce faire, elle propose plusieurs programmes de financement pour soutenir les projets de coopération décentralisée, tels que :

Pour les projets de coopération au sein de l’Union européenne, le programme Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV), soutient ainsi les projets qui favorisent la participation démocratique et la citoyenneté européenne. Le programme « Interreg Europe » vise à renforcer la coopération entre les régions européennes pour promouvoir la croissance économique, l’innovation et l’emploi et le programme « Erasmus + » soutient les projets de coopération dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Plus dans un esprit de réseau, le programme « Urbact » vise à promouvoir la coopération entre les villes européennes pour développer des solutions innovantes aux défis urbains. Par ailleurs, dans l’esprit de la promotion de la coopération internationale entre les collectivités, le réseau PLATFORMA facilite l’échange de connaissances, l’apprentissage entre pairs et l’expérimentation d’approches innovantes entre collectivités actives dans la coopération au développement partout dans le monde.

L’Europe encourage par ailleurs les échanges et les projets avec des pays tiers, dans le but de contribuer à leur développement, dans le respect des valeurs européennes. L’Instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (IVCDCI, ou NDICI en anglais) soutient les projets de développement et de coopération internationale entre les collectivités locales européennes et les pays en développement. Avec un budget de 80 milliards d’euros pour 2021-2027, il permet aux collectivités comme aux associations actives dans vos communes, de s’engager directement dans des pays tiers pour accompagner des projets en faveur des Droits de l’Homme, de la démocratie, du développement ou encore de la protection de l’environnement. Des appels à projets sont publiés régulièrement sur ces différentes thématiques, et également pour les programmes géographiques : Afrique subsaharienne, Asie et Pacifique, Amérique et Caraïbes ou voisinage européen. Selon l’association Cités Unies France, 4 700 collectivités sont dès aujourd’hui engagées dans des actions de coopération décentralisée.

La Commission européenne soutient les actions de coopération décentralisée en fournissant des financements, en encourageant la création de partenariats et en facilitant les échanges entre les acteurs locaux de l’Union européenne et des pays tiers. Pour aider, les collectivités locales à participer à différentes actions de coopération internationale, elle met en place un site internet dédié aux appels à propositions à la coopération internationale et développement. Celui-ci offre la possibilité de visualiser l’ensemble des appels disponibles en affinant les recherches par types d’actions, pays, services, jumelage…. De plus, deux sites internet sont disponibles pour les actions de coopération spécifiquement avec les pays du Sud et un deuxième avec les pays de l’Est. Ces deux sites permettent aux collectivités locales de retrouver l’ensemble des programmes, financements possibles et de trouver des exemples de projets existants.

Plus d’informations :

Retrouvez la page dédiée des projets Partenaires internationaux: ICI

https://cites-unies-france.org/Lancement-officiel-du-projet-de-cooperation-decentralisee-entre-Santa-Fe-et

https://www.socooperation.org/projet/projet-dadduction-deau-potable-pour-4-villages-de-la-commune-de-sakal/

https://cites-unies-france.org/Thorey-Lyautey-nouvelle-collectivite-adherente-et-bel-exemple-de-cooperation

Contenu proposé par La Commission européenne