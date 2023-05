Sécheresse : les communes des Pyrénées-Orientales engagent des plans d’action

Eau – Climat

Publié le 04/05/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, Régions

Face à l’urgence de la sécheresse, la préfecture des Pyrénées-Orientales a proposé aux communes la signature d’une charte d’économie d’eau et la rédaction d’un plan d’action. Cet engagement volontaire est plébiscité. Que prévoit cette charte ? Quelle en est la contrepartie ?

Les Pyrénées-Orientales sont à ce jour l’un des territoires les plus touchés par la sécheresse. C’est le seul département classé entièrement en alerte renforcée depuis le 23 février. Le seul aussi à ne pas avoir levé les mesures de restriction sur l’usage de l’eau depuis juin 2022. Elles ont été renforcées en février et concerne le remplissage des piscines (privées et publiques), l’arrosage des espaces verts et le lavage des voiries. Deux de ses territoires (les bassins de la Têt et de l’Agly) seront placés en situation de crise, le plus haut niveau d’alerte (arrêt des prélèvements agricoles), à partir du 10 mai.

Pas d’eau pour tous cet été

« La situation est extrêmement tendue, les quantités d’eau disponibles sont très faibles. Ce mois d’avril est le plus sec depuis le début des suivis en ...