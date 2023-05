Aides économiques

L’écoconditionnalité des aides aux entreprises : l’heure de la transparence

Publié le 05/05/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour les collectivités, le temps est venu de demander aux entreprises qu’elles soutiennent de s’engager dans des politiques sociales et environnementales. Et pour montrer leur bonne foi, il leur est demandé de répondre à des questionnaires évaluatifs et de sensibilisation. Première étape d’une politique éco-incitative.

