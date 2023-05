Les festivals fragilisés par la réglementation sur les sons amplifiés

Musiques

Publié le 04/05/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A quelques semaines de la montée en puissance de la saison festivalière, un arrêté publié au JO du 3 mai précise les modalités de contrôle de l’intensité des sons amplifiés. Les professionnels des musiques actuelles comptent sur une expérimentation pour limiter la menace qui pèse sur les concerts en plein air.

Attendu depuis longtemps, l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient préciser les modalités de contrôle des limites définies par le décret du 7 août 2017 dit décret « son ».

Une tâche qui incombe aux agents des collectivités (en tant que responsables de la sécurité) accueillant des concerts de musiques amplifiée), ou à ceux des agences régionales de santé.

Le décret son véritable casse-tête pour les collectivités

3 000 festivals mis en danger

Le sujet requiert des compétences en matière de physique du son et, surtout, le décret et son arrêté d’application posent un certain nombre de difficultés techniques aux organisateurs de concerts et aux responsables de lieux.

Parmi les principaux écueils, le respect des valeurs limites ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne