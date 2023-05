Un outil pour aider à rafraîchir les villes

Proposée par l’Ademe, « Plus fraîche ma ville » est une plateforme numérique dont l’objectif est d’aider les collectivités à trouver des solutions de rafraîchissement urbain pérennes et durables. Une première version est en ligne depuis fin mars.

Accompagner les villes dans le choix de solutions de rafraîchissement urbain. C’est la mission que s’est attribué « Plus fraîche ma ville », un service public gratuit créé par l’Agence de la transition écologique (Ademe), en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF).

Le service public d’aide à la décision lancé par l’Ademe, « Plus fraîche ma ville », a été coconstruit avec les agents et élus de collectivités. « La plateforme est vouée à s’enrichir au fur et à mesure des échanges avec les agents et les élus des collectivités. Elle les accompagne ...